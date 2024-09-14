حسن دنيا: شيرين هي "صوت مصر" وأتمنى العمل مع فضل شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الملحن حسن دنيا، إن الفنانة ماجدة الرومي أرادت إسناد لحن الأغنية الجديدة التي أتعاون فيها معها للموسيقار عمر خيرت، لكن أحد الأشخاص رشحني ووافقت عليها وستظهر للنور قريبا.

وتابع دنيا، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن شيرين عبدالوهاب تعتبر صوت مصر رغم أن حياتها متلخبطة حاليا - على حد تعبيره.

وأوضح: "أتمنى العمل مع راغب علامة وفضل شاكر وسميرة سعيد".

وأضاف: "فيه دويتو جديد قريبا بين تامر حسني ومحمد منير هيكون مفاجأة"، مشيرا إلى أنه يتعاون مع محمد رمضان في أغنية جديدة من ألحانه سيتم طرحها قريبا.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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