حسن دنيا عن إيهاب توفيق: "أعشق صوته ومش مبسوط من اختياراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الملحن حسن دنيا، إنه قام بالتلحين لعدد من النجوم بالأفلام بينهم محمد هنيدي ولبلبة وأحمد حلمي.

وكشف دنيا، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن أول تعاون مع محمد منير كان في أغنية "ربك لما يريد".

وتابع: "أعشق صوت إيهاب توفيق وهو دفعتي.. لكن مش مبسوط من اختياراته الحالية في الأغاني وكلماتها".

وأضاف: "أنا ساعات ببكي من الظلم اللي بيقع عليا.. فيه ناس كانوا بيقعدوا في مكتبي أكتر من بيوتهم ودلوقتي مش بيردوا عليا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب