ملتقى ميدفست مصر.. كريم الشناوي: الفن لا يقدم إجابة ولكنه يطرح أسئلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت فعاليات النسخة السادسة من ملتقى ميدفست مصر، أمس الجمعة 13 سبتمبر، في الجامعة الأمريكية، حلقة نقاشية حول التحديات والمشاكل المختلفة التي تواجه العائلات وكيفية تحسين الفهم والتواصل بين أفراد الأسرة، تحت عنوان "حوارات عائلية".

وتحدث في الحلقة الممثل أحمد داش والمخرج كريم الشناوي وشيرين لويس استشاري نفسي وتربوي، منال عيد مدير فريق التنمية الإيجابية للشباب بمشروع أسرة – مؤسسة باثفيندر، وكاترين مدحت الشريك المؤسس لمهرجان ميدفست، وأدار الندوة الممثل صلاح ماجد، الذي قال إن هذه المناقشة تهتم بفكرة العائلة وما الذي تغير في شكل العائلة خلال السنوات الماضية، وما الذي يخلق علاقة صحية أو متوترة وكيف نبنيها أو نداويها؟، وما الذي يحدد شكل العلاقات بين الأجيال المختلفة.

وقالت منال عيد إن العائلة هي مصدر الدعم والرعاية، وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفترة أصبحت جزءا من العائلة فتغيرت القواعد عن الماضي، ولكن الأولاد الآن أصبح لديهم معرفة واعتماد على النفس أكثر.

وقالت شيرين لويس إن مفهوم العائلة بالنسبة لها هو المكان الآمن وهي المدرسة الأولى وهي المرجع وأساس الحماية، وأضافت أن الطلاق شيء صعب يتعامل معه الأطفال، فالأهم من الانفصال هو كيفية التعامل معه وإدارته حتى لا يصل للأطفال، لابد على الأب والأم التركيز على الصحة النفسية لأولادهم.

وتحدث المخرج كريم الشناوي أنه يتعامل مع فكرة الأسرة في الدراما بطريقة خاصة فهو يحب المشاعر التي تحركه، ويحاول عدم توصيل الصورة الرومانسية الوردية ولكن حكايات عن الأسرة من الداخل فتقدم صورة رمادية مثل الواقع بعيدا عن الأبيض وأسود. وأضاف أن الفن لا يقدم إجابة ولكنه يطرح أسئلة وهو يحاول تقديم نماذج حقيقية من الواقع.

وقال الفنان أحمد داش، إن شكل العلاقة مع الاهل تتغير كلما نكبر وننضج، وبالنسبة له التغير الأكبر الذي حدث له أنه بدأ ينظر لأهله على أنهم بشر يخطئون لا آلهة كما يتخيل الأطفال فتستطيع فهمهم ومسامحتهم، وهو ما قلل من مساحة الغضب لديه وأعطى مساحة سلام وحديث بينهم، فمع الوقت في سن المراهقة تبدأ بكسر كل قواعد السلطة الأبوية لذلك مهم في هذا التوقيت أن يكون هناك وعي وإيجاد مساحات بين الطرفين. وأضاف أن دور الفن أن يقدم حكاية حقيقية، فالفن ليس دوره أن يقدم إجابة أو رسالة ولكن مهمته الصدق في تقديم الحكاية.

يُقام مهرجان ملتقى ميدفست مصر في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير.

الجدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، ويستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.