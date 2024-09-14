زينة ومصطفى غريب ضيفا الحلقة الأولى من مسلسل "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة "يانجو بلاي" عن الحلقة الأولى من مسلسل "ديبو" الذي تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث الطريفة والمشوقة، كان أبرزها قيام "ديبو" الذي يجسده الفنان محمد أنور، بخطف فتاة مجهولة عن طريق الخطأ، قامت بدورها الفنانة زينة، التي ظهرت كضيفة شرف في العمل.

وبجانب زينة، حل الفنان مصطفى غريب، أيضًا كضيف شرف من خلال دور "إسماعيل" صديق ديبو، الذي ظهر وهو يشاركه لعب البلاي ستيشن.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم: زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبدالحميد، محمد عبدالعظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.