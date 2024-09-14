في 3 أيام.. إيرادات "عاشق" تتجاوز 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الثالث بـ"السينمات" أمس الجمعة 13 سبتمبر إيرادا بلغ مليونا و717 ألفا و236 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 4 ملايين و136 ألفًا و200 جنيه.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، محمود حافظ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.