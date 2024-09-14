"وداعا للخلوقة الطيبة".. إسعاد يونس تنعى ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة الراحلة ناهد رشدي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024.

وكتبت إسعاد، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعا للخلوقة الجميلة الطيبة ناهد رشدي".

وكانت دينا سعد ابنة الفنانة ناهد رشدي، أعلنت عن وفاة والدتها عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

وبخصوص الجنازة، كتبت دينا تدوينة أخرى: "صلاة الجنازة يوم السبت الموافق ١٤ من سبتمبر عقب صلاة العصر بمسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم".

يذكر أن، ناهد رشدي تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنانة ناهد رشدي.. ابنتها تعلن الخبر عبر فيسبوك