بالصور| فاطمة الكاشف وجمال عبدالناصر يصلان جنازة ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- صموئيل عادل:

حرص الفنان جمال عبدالناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف على حضور جنازة الفنانة القديرة ناهد رشدي، التي غادرت عالمنا صباح اليوم السبت 14 سبتمبر.

ووصل قبل قليل جثمان الفنانة القديرة ناهد رشدي، إلى مسجد عبدالرحمن الكواكبي في العجوزة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك قبل دفنها في مقابر الغفير في صلاح سالم.

كانت دينا سعد ابنة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، أعلنت موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.