بالصور| الحزن والدموع يسيطران على مشيعي جنازة ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- صموئيل عادل:

شُيعت جنازة الفنانة القديرة ناهد رشدي عصر اليوم السبت من مسجد عبدالرحمن الكواكبي في منطقة العجوزة، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر.

وسيطرت الدموع ومشاعر الحزن على مشيعي الجنازة. وحرص الفنان القدير رشوان توفيق المشاركة في وداع ناهد، كما تواجد النجم محمد رياض، وعدد من الفنانين، بينهم: الفنان جمال عبدالناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف.

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.