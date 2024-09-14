شريف سلامة والكحلاوي ورشوان توفيق.. 25 صورة من جنازة ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- صموئيل عادل:

انتهت قبل قليل صلاة الجنازة على الفنانة القديرة ناهد رشدي، في مسجد عبدالرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: الفنان شريف سلامة، الفنانة حنان سليمان، شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان محمد رياض، الفنان جمال عبدالناصر، الفنانة فاطمة الكاشف، الفنان أحمد منير.

يذكر أن الفنانة ناهد رشدي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.