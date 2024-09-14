المخرج السويسري المصري كريستوف صابر ينصح صناع الأفلام: لاتشعروا بالإحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم صباح اليوم السبت 14 سبتمبر، ماستر كلاس مع المخرج السويسري المصري كريستوف صابر، على هامش فعاليات اليوم الثالث من ملتقى ميدفست- مصر، ودار النقاش حول عملية صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من خلال عمله في دول مختلفة.

وروى صابر خلال جلسته تجربته في صناعة أول فيلم قصير له قدم منه نسختين، الأولى وهو في عمر الـ ١٨ عاما، ونسخة أخرى عندما بلغ الـ ٢٣ عاما، وحصل من خلاله على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة في دورته الأولى عام ٢٠١٧.

وأشار صابر في لقائه أن سبب تقديمه نسخة أخرى من الفيلم، كون الأولى كان خلالها صغيرا في السن ولم تنضج تجربته السينمائية بالشكل الذي يرضيه إذ قام خلاله بعمل جميع مراحل صناعة الفيلم بمفرده من تصوير ومونتاج وغيرها، لذلك كان لديه حرص كبير على تقديم نسخة أفضل وأكثر جودة في المرة الثانية التي حصل فيها على جائزة مهرجان الجونة.

ووجه صابر نصيحة إلى صناع الأفلام نحو ما يواجهونه من تعثرات خلال صناعة مشاريعهم السينمائية، وهي ألا يصابوا بالإحباط ويستمرون في العمل بدأب وشغف، مشيرا إلى تجربته الخاصة والتي ذكر فيها أنه أصيب بالإحباط لمدة عام لكنه قاوم تلك الحالة بعد ذلك وعاد للعمل على مشروعاته السينمائية.

كريستوف صابر من مواليد القاهرة، أكمل دراسته الجامعية بالقاهرة عام 2009، ثم أكمل دراسة قصيرة في صناعة الأفلام الرقمية في الولايات المتحدة قبل أن يتم قبوله في قسم السينما بجامعة الفنون والتصميم في لوزان بسويسرا عام 2010.

كتب وأخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية. في عام 2014، تخرج من كلية الفنون والتصميم بمرتبة الشرف الأولى.

يُقام مهرجان ملتقى ميدفست مصر في الفترة من 12 لـ 15 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة في ميدان التحرير.

الجدير بالذكر أن ملتقى ميدفست- مصر هو أول ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسس في عام 2017، يستكشف المهرجان التداخل بين السينما والصحة، ويستخدم الأفلام السينمائية كوسيط ووسيلة لرفع الوعي بالقضايا الصحية الهامة.