أحمد الفيشاوي مع نجله "تاتيوس": حنين زي جدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد يجمعه بنجله تاتيوس.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يداعب نجله وقام بتقبيله وعلق: "حنين زي جدك وربنا يطمن قلبك يا غالي يا حفيد الغالي".

وحاز الفيديو والتعليق على إعجاب متابعيه، وعلقوا: "شبه جدته سمية الألفي بس هي جميلة ربنا يحفظه، سبحان الله شبهك أوي، ربنا يبارك فيه هو كله جده ربنا يبارك في عمره وتربية مامته ما شاء الله حاجة تفرح ربنا يحميه، سبحان الله نسخة منك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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