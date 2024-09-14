شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع عن التحضير لشخصية دياسطي فى عمر أفندى: ذاكرت الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى أبو سريع خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عن كواليس مذاكرته لشخصية دياسطي بمسلسل عمر أفندي قائلاً : "علشان أقدم دور في فترة جديدة عليا، حاولت أرجع أذاكر عن الفترة دي كويس، وبالتالي ما رجعتش لفترة المسلسل فقط في الأربعينات ولكن قلت الشخص ده اتولد أكيد 1910 مثلا فلازم أرجع وأشوف الفترة دي كانت عاملة ازاي".

وأضاف مصطفى أبو سريع : كمان الورق ساعدني على كده جداً، لأنه كان مكتوب كويس أوي، وبالتالي ادانا مساحتنا اللى نقدر نشتغل فيها ونبنى عليها".

يذكر أن مسلسل عمر أفندى عُرض فى 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.