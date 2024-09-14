أكرم حسني من كواليس حفل "صوت مصر" في جدة: "ليلة استثنائية من فنانة استثنائية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة النجمة أنغام بعد نجاح حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في جدة وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب تواجد عدد من أبرز وألمع الشعراء والملحنين.

ونشر أكرم صورة من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها برفقة النجمة أنغام وقائد أوركسترا الحفل هاني فرحات، إلى جانب الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي وآخرون وعلق: "ليلة استثنائية من فنانة استثنائية، ألف مبروك يا نغومة يا فخر كل مصري".

كشفت أنغام عن تواجد الفنان أكرم حسني ضمن جمهور الحفل وقام بالمزاح معه وقالت: "كنا فاكرينه بيهز وطلع شاعر كبير"، وقام أكرم بالوقوف تحية لأنغام وسط تصفيق الحضور.

تعاونت أنغام في ألبوم "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني حيث شارك في تأليف أغنيتين من كلماته وهما أغنية "تيجي نسيب" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية الثانية هي "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أكرم حسني كانت بمسلسل "بابا جه" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.



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