"كنت هروح فيها".. محمد أنور ينشر صورته مع أسد في كواليس مسلسل "ديبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد أنور عن مشهد من كواليس مسلسل "ديبو" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على منصة "Yango Play" ويلقى نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة جيدة بعد عرض أولى حلقاته خلال الساعات القليلة الماضية.

نشر أنور مقطع فيديو ظهر خلاله في لوكيشن تصوير أحد المشاهد، حيث تطلب المشهد تواجد أسد وظهر أنور وهو يحاول الركض بعيدًا عنه، وكان الأسد على وشك الانقضاض على أنور إلا أن فريق العمل تدخل في اللحظات الأخيرة وعلق على الفيديو: "كنت هروح فيها بس الحمد لله ربنا ستر".

تدور أحداث مسلسل "ديبو" في إطار من الكوميديا والتشويق حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه، ويكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأًسًا على عقب، ويشارك ببطولة المسلسل رشدي الشامي، سارة الشامي، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد عبد العظيم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن آخر مشاركات محمد أنور كانت بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

اقرأ أيضا:

إلهام صفي الدين بحفل زفاف محمود شاهين: عيطت عشان حبيبي هيتاخد