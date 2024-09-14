فن ومشاهير

حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أحدث أغانيه "استنوا شوية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان "استنوا شوية" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

نشر حمزة ملصق دعائي خاص بالأغنية وعلق عليه: "أغنيتي الجديدة استنوا شوية هتنزل يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على كل منصات الموسيقى، متحمس وأكيد مستني أعرف رأيكم ايه".

يذكر أن الفنان حمزة نمرة أحيا حفلًا غنائيًا بشهر أغسطس الماضي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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