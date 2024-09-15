شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة 14 من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الدورة الرابعة عشر من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي " مسرح بلا إنتاج" والتي تحمل اسم النجم أحمد السقا،و يرأسه شرفياً مؤسسه الدكتور جمال ياقوت، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويديره الفنان أحمد سمير، يوم الجمعة القادمة الموافق 20 سبتمبر وتستمر فاعلياته حتى يوم 26 من الشهر نفسه، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ومن المفترض أن يتم عرض المسرحية المصرية المطبخ عقب حفل الإفتتاح.

‎يشارك في دورة هذا العام 16 عرض مسرحي بواقع أربعة عروض من مصر وهي المطبخ، استدعاء ولي أمر، كاسبر وحيث لايراني أحد وذلك بالاضافة لمشاركة 12 عرض من 11 دولة من خارج مصر وهم عرضي مقاطع وشكون من تونس، نون الفجوة من السودان، "Error 404 " من إسبانيا، أنتيجوني من الأردن، ربيع متأخر من العراق، " the panic song show" من إيطاليا، " mind prey " من بولندا، ضوء من السعودية، كاسيت من الجزائر، ميتامورفوز من لبنان، الفراشات من الإمارات ( مرفق جدول العروض ).

‎وتضمنت الورش مجموعة هامة من التقنيات المسرحية ويقدم الورش عدد كبير من الخبراء من عدد من دول العالم وضمت الورش ورشة تقنية مسرح الشارع وتقدمها المدربة Monica Hunken من الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة تقنيات تمثيل "سر - إشاعة - حقيقة" ويقدمها المدرب Philip Mackenz من أستراليا، ورشة النص الدرامي بين السينما والمسرح ويقدمها المدرب تامر حبيب من مصر، ورشة فن الإلقاء والتعبير الصوتي وتقدمها المدربة نجوى صابر من مصر، ورشة الصوت والممثل "مفاتيح أولى لتهجي أسرار التجربة" ويقدمها المدرب عزيز خيون من العراق، ورشة مدرسة السينوغرافيا "المدخل الأول لاكتشاف أسرار فضاء العرض ويقدمها المدرب علي السوداني من العراق، ورشة مسرح الدمي "تطبيقاً على عرض ERROR 404" ويقدمها المدرب Wagner Gallo من إسبانيا( مرفق جدول الورش).