شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع يكشف كواليس مشهد عمرو دياب بمسلسل عمر أفندى للراديو بيضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان مصطفى أبو سريع ذكريات مشاهده في مسلسل عمر أفندي وأهم المشاهد التي علقت مع الجمهور قائلاً مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك : "أحد المشاهد كان مشهد أغنية عمرو دياب يا قمر لو في اتنين منك، والمشهد كان من اقتراحي واتنفذ حلو".

وأضاف عن الكيميا مع أحمد حاتم قائلاً : "اشتغلنا سوا قبل كده في فيلم الهرم الرابع، ومش بحس إننا بنمثل وإحنا سوا وبكون سعيد اما بنشتغل سوا".

يذكر أن مسلسل عمر أفندى عُعرض فى 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذى يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.