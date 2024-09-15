شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد النجم القدير عزت العلايلى صاحب مشوار كبير من العطاء الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد 15 سبتمبر ذكرى ميلاد النجم الكبير عزت العلايلى، أحد أبرز نجوم الزمن الجميل، وصاحب رحلة عطاء فنية طويلة، قدم خلالها أعمالا عظيمة للسينما والمسرح والتليفزيون من أهمها سينمائيًا الطريق إلى إيلات والأرض وإسكندرية ليه وغيرها من الأعمال كان آخرها فيلم تراب الماس.

وكان قد صرح العلايلى من قبل عن الأعمال القريبة من قلبه بعد المشوار الطويل من الأعمال الناجحة، قائلا "أعمال كثيرة فى الحقيقة منها على سبيل المثال الأرض والاختيار، باقى من الزمن ساعة، السقا مات، المواطن مصرى، والكثير والكثير أعمال لا يمكن أن أنساها، لها علامة في قلبى ووجدانى وعقلى، أعتبرها عطايا من الله سبحانه وتعالى، ربنا كافئنى بها".

وأضاف، "لما بتفرج على أحد هذه الأفلام أكون سعيد جدا، وأقول الحمد لله أنى كنت عند حسن الظن، وهذا دافع لى عندما تعرض علىّ أعمالا جديدة، لا أريد أن أتنازل عن هذا المستوى، أهتم بكل التفاصيل الكلمة والحركة والعلاقة مع الزملاء الفنانين والمخرج ومدير التصوير، وأستفدت من هذه الرحلة الطويلة".