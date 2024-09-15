"النص التاني من الطريق" يفتتح عروض الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في السادسة والنصف مساء اليوم مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتستمر حتى 21 سبتمبر الحالي.

"النص التاني من الطريق"

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساءً، عقب حفل الافتتاح، أول عروض المهرجان، عرض "النص التاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، أشعار وسينوغرافيا وتأليف وإخراج أحمد رجائي، تمثيل: أحمد رشاد، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، كريم سمير، ماريا عدلي، يسري محمد، آية علي، محمد تامر، عمر شبل، شهد شريف، آية عثمان، أحمد مروان، ماكياج مارينا ثابت، أزياء هايدي مروان، إضاءة عز حلمي، دراما حركية واستعراضات مينا ثابت، أداء طلبة الدفعة السابعة من ورشة سودوكو للفنون، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، ومخرج منفذ باڤلي وائل.

النص حائز على جائزة أفضل تأليف مركز ثان بمسابقة التأليف بالدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، وتناقش المسرحية أهمية الأسرة والحب والفن، وتحديدا المسرح، كثوابت راسخة تتحكم في تشكيل عقول الشباب.

ويشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د.نبيلة حسن، د .وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتكونت لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

يقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د.طارق عمار، د. محمد زعيمة، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا.

ويشهد هذا العام تكريم أسماء الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

"مهرجان مسرح الهواة" أحد أهم المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامته سنويا، منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1996، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس الخلاق، وتطوير مستقبل المسرح بمختلف أقاليم مصر.