طبيب "الكينج" محمد منير يكشف نتيجة فحوصاته الطبية وموعد عودته إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الكبير محمد منير، للعودة إلى القاهرة، بعد انتهائه من إجراء الفحص الطبي السنوي، الذي سافر لإجرائه في ألمانيا.

د.نور الدين إبراهيم الصديق المقرب للكينج، والمشرف على علاجه، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورا تجمعه مع المطرب الكبير، في فرانكفورت، وكتب "أمسية جميلة مع نجم مصر الكينج محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت، الحمد لله أجرى نجمنا المحبوب عددا من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وقرر السفر بالقطار إلى برلين للقاء مجموعة من الأصدقاء وسوف يعود للقاهرة في نهاية الاسبوع الحالي. نورت ألمانيا يا كينج وحمد الله على سلامتك".



كان مصدر مقرب من المطرب محمد منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الكينج كويس جدا بحمد الله، وسفره إلى ألمانيا، يتم سنويا في نفس الفترة، إذ يقضي هناك أجازته وفترة نقاهة، ويقوم بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، التي يقوم بها كل عام".

وتابع "كل ما يشاع عن معاناة الكينج من أمراض، منها الكبد والكلى، ووخضوعه مؤخرا لجراحة وغيرها، ماهي إلا شائعات، عارية تماما من الصحة".



الكينج محمد منير، انتهى مؤخرا من تصوير كليب أغنية "الذوق العالي"، التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن إخراج تامر حسني.