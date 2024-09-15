بالصور.. أحدث ظهور لـ ديانا هشام والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ديانا هشام متابعيها، على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت ديانا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة ارتدت خلالها اللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قلبي بحبك، سكر، حلاوة مش طبيعية، إزاي سكر كده ما شاء الله، هوا الملايكة نزلوا من الجنة ولا إيه".

يذكر أن الفنانة ديانا هشام، شاركت بمسلسل "انترفيو" بطولة: رنا رئيس، خالد شباط، مونيكا ألفونس، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

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