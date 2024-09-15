إيمان العاصي مع ابنتها وياسمين صبري أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار اليها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي مع ابنتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لهما.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي جالسة على الأرض.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، والتقطت صورة "سيلفي" لها.

هنا الزاهد

لفتت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بأحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن الضوء".

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة لها وهي تجلس أمام إحدى الحدائق، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها اعجاب متابعيها.

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، جمهورها صورة على طريقة الـ "سيلفي" من أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.