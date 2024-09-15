أحمد سعد يطرح أحدث أعماله الغنائية "كبرتوا الموضوع" من مسلسل "ديبو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان أحمد سعد أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "كبرتوا الموضوع"، وهي تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وذلك على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات.

ونشر سعد مقطع من الأغنية من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اسمعوا أغنية (كبرتوا الموضوع) كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات، من مسلسل ديبو".

أغنية "كبرتوا الموضوع"، من كلمات منة عدلي القيعي، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.

كان الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا بالتعاون مع المطرب الجزائري الشاب خالد أغنية بعنوان "الزين"، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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