شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ياسمين رئيس.. نجمة ساطعة فى سماء الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الموهوبة ياسمين رئيس، وتعد ياسمين من أصل فلسطيني ولدت يوم 15 سبتمبر 1985، وفي ذلك التقرير نستعرض مسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات والأعمال التي حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور العربي.

خطفت ياسمين رئيس الأنظار بجمالها وأدائها المميز، واستطاعت أن تثبت موهبتها الفنية منذ ظهورها الأول على الشاشة، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وشاركت في العديد من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والسينما، مما أكسبها خبرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة.

أبرز المحطات في مسيرتها الفنية:

حققت ياسمين شهرة واسعة بعد مشاركتها في فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، كما ظهر قدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة، فنجحت في تقديم الأدوار الكوميدية والدرامية والرومانسية ببراعة.

أهم أعمالها:

• فيلم إكس لارج

• فيلم فتاة المصنع

• فيلم صنع في مصر

• فيلم قمر 14

• فلم واحد صحيح

• فلم شيخ جاكسون

• فلم هيبتا

• مسلسل طرف ثالث

• خطة مازنجر

• أنا لحبيبي

• 60 دقيقة

أسباب نجاح ياسمين رئيس:

• تمتلك ياسمين موهبة تمثيلية فطرية تجعلها قادرة على تجسيد أي دور بصدق واقناع.

• تسعى ياسمين دائماً لتقديم الأفضل، وتعمل بجد واجتهاد لتطوير نفسها فنياً.

• تهتم ياسمين باختيار الأدوار التي تضيف إلى مسيرتها الفنية، وتتناسب مع شخصيتها.

• تتمتع ياسمين بشخصية جذابة ومحبوبة، مما جعلها قريبة من قلوب الجمهور.

الجوائز و التكريمات:



حصلت "ياسمين" على العديد من الجوائز العربية والدولية أبرزها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، جائزة مهرجان كُلكتا السينمائي الدولي بالهند، مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

كما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية وجائزة ممثلة الدورالأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية.