شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات غنائية لحنها سيد درويش للريحاني والكسار ومنيرة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

اليوم 15 سبتمبر ذكري رحيل فنان الشعب وأعظم مجدد للموسيقي والغناء، وهو الفنان العظيم سيد درويش سابق عصره فهذا العبقري أدخل تطورات في أساليب التلحين والغناء وجدد الفكر الموسيقي، فبعد أن كان الغناء المصري يهتم بالدرجة الأولي بعنصر التطريب واستعراض امكانيات صوت المغني أو المغنية ومساحته الواسعة، جاء سيد درويش واهتم بالتعبير عن معاني الكلمات وإن لم تخلو أيضا أغلب أعماله من التطريب وبخاصة أدواره الغنائية.

سيد درويش استخدم التطريب بمنطق فني ودون إسراف كما كان يحدث قبله، وقد جاءت أعمال سيد درويش الغنائية متنوعة، فقد لحن العديد من الموشحات والأدوار والطقاطيق، كما لحن أغاني الطوائف وقدم الألحان الوطنية التي ألهبت الشعور الوطني لدي كل المصريين، وجاء انتاج سيد درويش الأكبر في المسرحيات الغنائية التي بلغ عددها ( 31 ) مسرحية، ولحنها خلال السنوات السبع التي عاشها في القاهرة من عام 1917 إلي عام 1923 ، ورغم أن سيد درويش عاش حوالي 31 عاما فقط، إلا أنه ترك لنا أعمالا غنائية تشهد له بالعبقرية في إبداع الألحان وصياغتها بأسلوبه المتميز، فاحتل مكانه وعن جدارة في تاريخ الموسيقا العربية الحديثة .



سيد درويش والمسرحيات الغنائية التي لحنها لكبار النجوم في عصره

واليوم سوف نستعرض المسرحيات الغنائية التي لحنها سيد درويش والفرق التي عرضتها :

لحن العبقري سيد درويش مسرحية " الشيخ وبنات الكهرباء " وتم عرضها في كازينو " جلوب " يوم 8 فبراير عام 1917، وفي نفس الكازينو قدم مسرحية " خد بالك يا أستاذ " يوم 26 فبراير من نفس العام ، وعلي مسرح البسفور قدمت مسرحية " الطاحونة الحمراء " وهي أيضا من ألحان فنان الشعب وقدمت يوم 14 ديسمبر عام 1922 .

لحن سيد درويش لفرقة جورج أبيض مسرحيتين هما : فيروز شاه ، والهواري ، ولحن لفرقة نجيب الريحاني مسرحيات : " كله من دا ، ولو ، إش ، قولو له ، رن ، العشرة الطيبة ، فشر"، وقدم ألحانه أيضا لفرقة علي الكسار ومن المسرحيات التي لحنها : " ولسه ، عقبال عندكم ، أحلاهم ، قلنا له ، مرحب ، راحت عليك ، بنت الحاوي، اللي فيهم، أم 44 ، البربري في الجيش ، الهلال، الانتخابات.

قدم أيضا سيد درويش ألحانه لفرقة أولاد عكاشة وقدم معهم : (هدي ، عبدالرحمن الناصر، بعض ألحان مسرحية الدرة اليتيمة ) ، وقدم أيضا مع فرقة منيرة المهدية : " كلها يومين ، كليوباترا ومارك أنطوان " ، وقدم مع فرقته الخاصة مسرحيات : شهرزاد، البروكة ، العبرة، كما أعاد تقديم " العشرة الطيبة ".