أول تعليق من محمد سامي بعد تكريمه من مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كرّم مهرجان الفضائيات العربية المخرج محمد سامي، ومنحه جائزة أفضل مخرج دراما في ٢٠٢٤ عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكتب سامي، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "جائزة أفضل مخرج دراما ٢٠٢٤ عن مسلسل نعمة الأڤوكاتو، من مهرجان الفضائيات العربية، شكرًا الجمهور اللي إداني صوته وشكرًا لكل فريق العمل".

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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