انطلاق أعمال لجنة مشاهدة عروض مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن انطلاق أعمال لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة، وتقدم للجنة 11 عرض مسرحي، من أعمال طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية

وبدأت أعمال اللجنة اليوم وتستمر لمدة يومين، وسيتم اختيار 7 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام

وضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي والفنان إسلام عبد الشفيع.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

المهرجان يقام في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 7 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش

وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.