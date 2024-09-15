شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف عن مفاجآت فى مؤتمر صحفى بنقابة الموسيقيين.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، غدا الاثنين، مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر النقابة بوسط البلد.

يبدأ المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة التى حققتها نقابة الموسيقيين خلال أقل من عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام بالأرقام والمستندات.

ويتضمن المؤتمر إعلان الحقائق الكاملة لكافة الأمور التى مرت بها النقابة خلال الايام الماضية وإجابات واضحه على لسان النقيب العام من واقع الأحداث التى شغلت الرأى العام منها أزمة الفنان محمد فؤاد وهيفاء وهبى وأزمة حسن شاكوش مع تونس وأخيرا مشكلة سعد الصغير، وغيرها من الموضوعات وسوف يتحدث بكل صراحه وشفافية عن دور النقابة من تلك الاحداث التى طرأت ومصارحة الجمعيه العموميه للموسيقيين و الرأى العام .

ويعلن الفنان مصطفى كامل عن مفاجأه مدوية تخص بعض الأشخاص من حاملي تصاريح شعبة الأداء الصوتي ومفاجآت حول اختفاء وسرقه مضبطة اجتماعات مجلس اداره نقابه الموسيقيين، ويختتم الفنان مصطفى كامل النقيب العام الموسيقيين المؤتمر بتلقي كافة أسئلة وإستفسارات الساده الإعلامين والصحفيين الحاضرين.