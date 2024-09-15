بعد نجاح ألبومها.. أنغام تهاجم الذكاء الاصطناعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على نجاح حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية قالت النجمة المصرية أنغام بالمؤتمر الصحافي، الذي أقيم بعد الحفل: “الجمهور بيغني من أول دقيقة، وده شيء أسعدني ومكنتش مصدقة، وغنوا ألبومي الجديد كله معايا”.

أضافت: “أنا طايره من الفرحة بسبب استقبال الجمهور لألبومي الجديد والأغاني، وده بيأكد أن الجمهور الحقيقي هو اللي بيحضر الحفلة لايف، واللي شوفته هو ده النجاح اللي بعتز به”.

وهاجمت أنغام فكرة الذكاء الاصطناعي، قائلة: “أنا مش عجبني موضوع الذكاء الاصطناعي ومش ناوية أحبه، إنما الفنانين الجداد والأصوات الجديدة كلنا بنفرح وبنرحب بيهم، وبكون في قمة السعادة لما في مصر بيطلع صوت جديد، أو موهبة أو شاعر أو ملحن، أنا معايا في الألبوم بتاعي ثلاث بنات كاتبين أغاني، وأنا في قمة سعادتي بيهم”.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “تيجي نسيب”، ويتكون من 12 أغنية، وتعاونت في ألبومها الجديد مع كِبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات لتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.