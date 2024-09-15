أحمد مكي يواجه أزمة غير متوقعة في مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أزمة جديدة يمر بها الفنان أحمد مكي قبل بدء انطلاق تصوير مسلسله الرمضاني الجديد، الذي يحمل عنوان “عين شمس” كاسم مبدئي ويبتعد به للمرة الأولى منذ ثماني سنوات عن شخصية الكبير.

وأفادت بعض المصادر أن خلافاً كبيراً نشب بين المخرج أحمد صالح والشركة المنتجة للعمل أدت إلى توجيه الشكر من الشركة للمخرج والاعتذار له عن عدم مشاركته في المسلسل، وهو ما دفع مكي لإيقاف كل التحضيرات للمسلسل في الوقت الحالي لحين الاتفاق مع مخرج جديد، حيث بدأت الشركة في التفاوض مع أكثر من مخرج لتولي أحدهم مهمة إخراج المسلسل.

يُذكر أن أحمد مكي قدّم في السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي” بأجزائه الثمانية، وحقق به نجاحاً كبيراً، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية، ويرتبط به العديد من الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي.

وتدور أحداث الجزء الثامن من المسلسل، حول تعرّض عمدة قرية المزاريطة لضغوط عدة، حيث يجد نفسه مضطراً للاهتمام بقضايا ومشاكل مَن حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية، وشارك في بطولة هذا الجزء من المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد فرج، محمد سلام، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، ومصطفى غريب.