غادة عادل تخوض تجربة الدراما الصعيدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة غادة عادل خوض تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى بعدما تعاقدت علي مسلسل “سيد الناس”، لتشارك الفنان عمرو سعد بطولته، وهو من تأليف خالد صلاح، ومقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يبدأ عمرو سعد وغادة عادل، تصوير المسلسل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، الذي سيكون منزل عمرو سعد في المسلسل في إحدى قرى الصعيد.

كما يسجل مسلسل “سيد الناس” التعاون الثاني الذي يجمع غادة عادل بالمخرج محمد سامي، بعدما قدمت معه عملًا واحدًا في السينما وهو فيلم “أهواك” عام 2015، حيث شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسني، محمود حميدة، ودارت أحداثه في إطار لايت.

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس، عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لبدء التصوير.