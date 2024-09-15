“احترموا تاريخنا”.. أحلام تكذب مخرج عراقي على العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال ردّ النجمة الإماراتية أحلام الشامسي على المخرج العراقي فهد الخالد محط اهتمام الجمهور، حيث نجحت بأسلوبها الصريح والمباشر في الردّ على تصريحاته حول رفضه إخراج كليب لها.

وردّت أحلام عبر حسابها على موقع “اكس” على تصريحات المخرج العراقي الأخيرة بأنه رفض إخراج كليب في ألبومها العراقي “رزق الورد” لاختلافهما على الأجر.

وأعادت أحلام نشر لقاء المخرج وما قاله عن العمل معها وعلقت على المقطع بالقول: “مساء الخير للأخ الفاضل اللي مع احترامي له أول مرة أشوفه بتاريخي. اقسم بالله إنك غير صادق. حط محادثة لأي شخص كلمك عشان تخرج كليبات ألبومي العراقي؟”.

وأضافت: “وبعدين مع احترامي أيضاً الشديد انت إذا تبي تخرج لي فيديو كليب انت اللي لازم تدفع لي أجر الإخراج مش انا اللي ادفع لك عزيزي”.

واختتمت أحلام تدوينتها بشكر المذيع بسبب دفاعه عنها قائلة: “تحياتي للمذيع الجميل صديقي الجديد يا جماعة احترموا تاريخنا أولا ثم عقول الناس ثانيًا”.

وكان فهد الخالد قد أكد خلال لقاء تلفزيوني أنه جرى التواصل بينه وبين مقربين من الفنانة الإماراتية، من أجل إخراج كليبات ألبومها العراقي، الذي يحمل عنوان “رزق الورد”، لكنه رفض المشاركة نظراً لقلة الأجر المعروض.