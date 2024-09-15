بهذه الطريقة.. رامز جلال يهنئ جمهوره بالمولد النبوي الشريف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان رامز جلال التهنئة إلى جمهوره ومحبيه بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف.

ونشر رامز جلال صورة له من داخل المسجد النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا... صدق الله العظيم..مولد نبوي شريف علينا جميعا، كل عام وانتم بخير".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان رامز جلال الفنية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023 وشاركه البطولة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنانة نسرين طافش، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة تارا عماد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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