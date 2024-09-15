أحمد العوضي: السقا ملك الأكشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي عن مدى حبه للنجم أحمد السقا، وذلك على هامش مهرجان الفضائيات العربية، من خلال لقاء جمعهما في برنامج "عرب وود".

وتحدث العوضي عن سبب حبه للأكشن، قائلًا: "السقا ملك الأكشن.. أنا حبيت الاكشن من أحمد السقا، وأول مرة نزلت الجيم بسبب مشهد العُقلة في فيلم تيتو".

ورد عليه السقا، قائلًا: "العوضي ده حبيبي واكلين عيش وملح مع بعض وده صديق بيت، وأخ كمان وعشره كبيرة".

وحرص الفنان أحمد السقا على إهداء تكريمه كـ"أفضل ممثل" عن فيلم "السرب" للفنانة الراحلة ناهد رشدي وقام بتوجيه كلمة لها فور صعوده على المسرح وبدا متأثرًا.

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور الحفل، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان باسم سمرة، الفنان رياض الخولي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أحمد العوضي، الفنان أحمد فهمي، الإعلامي تامر أمين، الفنان شادي شامل، المخرج إسماعيل فاروق، الفنان أحمد رزق، مصمم الأزياء هاني البحيري، الفنان طه دسوقي، الفنانة نيكول سابا.

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