بسبب "دي حاجة 13".. مصطفى أبو سريع يرد على الفنان علي الطيب: "عبر بطريقة فيها طفولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الفنان مصطفى أبو سريع، أحد أبطال مسلسل "عمر أفندي"، على هجوم الفنان علي الطيب بسبب استخدام جميلة "حاجة 13 خالص".

وقال "أبو سريع"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام: "علي الطيب شخص جميل وطيب جدا وهو اكيد ميقصدش واستفزه إن في لازمة كان عاملها في مسلسل أهو ده اللي صار".

وأضاف: "الفنان دايما بيشتغل بمشاعره وهو عبر بطريقة فيها طفولة شوية لكن هو صديقي وجدا ومن أعز صحابي".

وأوضح: "الفكرة لما حد بياخد لازمة حد هو اللي ابتكرها بيكون في فرق كبير، ولما عملنا بحث عن المفردات في عصر الأربعينات بتلاقي من ضمنهم حاجة 13 خالص".

مسلسل "عمر أفندى" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، والمكون من 10 حلقات، و عرض عبر منصة شاهد

"أهو ده اللي صار" عرض عام 2019، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج المخرج الراحل حاتم علي، وبطولة كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داوود، أروى جودة، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، إلهام عبد البديع، عماد إسماعيل، وعدد كبير من النجوم.

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