محمد محمود ينضم إلى فيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انضم الفنان محمد محمود إلى فريق عمل فيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد.

وأعرب محمد محمود عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل الفيلم والتعاون مجددًا مع النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، بعد النجاح الذي حققوه معًا في فيلم "شوجر دادي".

وانتهى صناع العمل السينمائي من تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم، تمهيدًا لعرضه في السينمات قريبًا.

فيلم "المستريحة" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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