شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء زوج إيمان العاصي في أولى حلقات مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

انطلق مسلسل برغم القانون على منصة Watch it وذلك قبل عرض مساء اليوم الأحد على قناة ON، حيث بدأت الحلقة الأولى من العمل، حيث ليلى (إيمان العاصى) التي تستيقظ من نومها داخل منزلها في مدينة بورسعيد، ولم تجد زوجها أحمد (محمد القس) بجانبها وتحاول الاتصال به ولكنها تجد هاتفه مغلق طول الوقت، لتقرر أن تذه من إبنيها ليلى وهاشم لايصالهما للمدرسة وفى نفس الوقت تسأل معارف زوجها عنه.

تذهب ليلى إلى صديق زوجها محمود (محمد محمود عبد العزيز) تسأله عنه ولكنه لا يعرف أي شيء، لتذهب إلى ورشة قطع غيار السيارات التي يمتلكها زوجها لتجدها مغلقة، لتذهب إلى والداها ويجسد دوره الفنان نبيل على ماهر، من أجل البحث معها عن زوجها الغائب، وتظهر شقيقتها فاتن (رحاب الجمل) وزوجها وليد فواز الذى يغير على زوجته ويدخل معها في جدالات طوال الوقت.

تكتشف ليلى في رحلة بحثها عن زوجها أنه مديون بمبلغ مالى كبير لتاجر قطع السيارات التي يشترى منه، فتذهب إلى قسم الشرطة وتحرر محضراً بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواضفات زوجها لتهذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تجد الجثة ليست لزوجها، إلا أنها بعد عودتها الى المنزل تجد زوجها قد ترك لها مبلغ مالى كبير ويخبرها بأن تسدد ديونه ولا تبحث عنه.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها.