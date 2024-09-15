عمرو مصطفى وإجراء قانوني جديد بسبب أغنية "قصاد عيني"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان عمرو مصطفى سلسله اعتراضاته ويكشف أزمة جديدة بخصوص إحدى أغانيه مع الفنان عمرو دياب مر عليها أكثر من 20 سنة .

أغنية ليلي نهاري دون ذكر إسم عمرو مصطفى كملحن، ويعلق قائلًا: خرق واضح للقانون الملكيه الفكريه .

جاء اعتراض عمرو مصطفى على أغنية قصاد عيني من ألبوم ليلي نهاري الذي تم طرحه عام 2004، قائلًا "للأسف، في بعض الأعمال الغنائية اغنيه (قصاد عيني )وبينا معاد اللي اشتغلنا عليها بجهد وإبداع، بتتعرض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي. الأغنية اللي كل الناس بتحبها، واللي سمعتوها على القنوات والمنصات ومازلت حتي هذه اللحظه ترند ، هي من ألحاني، لكن للأسف تم تجاهل اسمي بشكل متعمد.

وتابع"في ناس بتصوّر نفسها في الستوديو عشان ينسبوا لحن قصاد عيني وهو مش بتاعهم ، وده غير مقبول. حقوق الملكية الفكرية بتضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، وإحنا مش هنسيب حقوقنا لأي حد يعبث بيها.

واختتم"أنا مش هذكر أسماء لأن الأفعال بتتكلم حقوقي محفوظة، وأنا هتابع الخطوات القانونية لحماية كل مبدع والاعتراف بكل موهبة بجد، الدعم بتاعكم هو القوة اللي هنسترد بيها حقوقنا كاملة وقريبا هتنزل بصوتي

خرق واضح للقانون الملكيه الفكريه .

تفاصيل أغنية قصاد عيني من ألبوم ليلي نهاري 2004

أغنية ليلي نهاري من كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، وتقول كلماتها "وبينا معاد لو احنا بعاد

اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد

لو احنا بعاد وبينا معاد

اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد

قصاد عيني في كل مكان

ومن تاني اكيد راجعين

أنا دايب وكلي حنين

ولا عمري أبيع لو مين

قصاد عيني

ومش قادر على الأيام

ولا يوصف هويا كلام

وطول ليلي ولما بنام

قصاد عيني

قصاد عيني في كل مكان

قصاد عيني في كل مكان

في يوم هنعود

ده بينا وعود

و في غيابه اكيد لسه الأمل موجود

في يوم هنعود



كان قد أعلن عمرو مصطفى حديثًا عن تبني عدد من الأصوات الجديدة وتقديمهم للساحة الغنائية بأعمال لحنية جديدة، قائلًا"ان شاء الله بداية من بكرةبأذن الله ، هأبدأ في تلحين 6 أغاني جديدة مخصوص للأصوات الصاعدة في مصر و الوطن العربي. الأغاني دي هتنزل أول بأول، وأكتر صوت هيلاقي تفاعل منكم هو اللي هيسجل الأغنية بشكل رسمي. ده دوري في محاربة الاحتكار وتشجيع المواهب الحقيقية. استعدوا، لأن النجوم الجدد جاية بصوتهم وأغانيهم الأصلية

وعلى صعيد ٍ آخر يواصل عمرو مصطفى سلسلة اعتراضاته على الحقوق الملكية والفكرية الضائعة - على حد قوله - والتي تسببت في أزمات مع بعض صناع الأغنية حاليًا تحديدًا فريق عمل أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب الشاعر تامر حسين وعزيز الشافعي دون ذكر أساميهم بشكل مباشر لكن تعمد ذكر صناع أغانيها بأنهم"وشهم وحش" عليها.

الامر الذي تسبب في رد فعل شديد اللهجة من الشاعر تامر حسين حيث وصفه بسليط اللسان وقبيح القول، قائلًا:"أنا فعلاً غلطت لما قُلت على المُحترمين المُبدعين مدين أو عزيز الشافعي زمايلك على أساس انك معانا ف الوسط وراجل كُنت ملحن كبير وعاقل وحذرتك تتهم حد ناجح ومكسر الدنيا بالباطل والإفتراءت الكدابه اللى بتخترعها فى أى نجاح كبير يلتفت حواليه الناس و إنت لا ترتقى إنسانياً تبقى زميل ل واحد فيهم شتان فرق الأخلاق ده انا اللى بعتذرلهمُ على التشبيه الغير موفق مني ظلمُتهم

وتابع قائلًا:"ثانياً لو جبت سيرتك بالخير ف أنا بعمل ب أصلى فى أى لقاء وأى برنامج وبتربيتى وب أقول عيب عنده أولاد كُبار يتشرفوا ب باباهم ماتردش الإساءه ب الإساءه معنديش فُجر الخصومه ولا حابقىّ مُتقلب الود زيك مع كل اللى أحسنوا إليك وساعدوك

عشان لما حد من الجمهور المحترم يشوفنى مايقولشى عليا قليل الأصل ونتساوىّ ف القُبح ودى أخر مرة حاغلط وأجيب سيرتك لانى ما بقيتش ب أتشرف بيها وب أتكسِف منها الناس عارفه كويس وفاهمه مين فينا صادق ومين كداب

بالمواقف والسنين والإحترام والتقدير

تامر حسين لعمرو مصطفى لا في غل في قلبي ولا حقد

واستطرد قائلًا:" والحمد لله أنى ربنا أنعم عليا وخلانى شخص سوي و ب أعقل كلامى وإحترم نفسي لا ف قلبى غل ولا حقد ولا ب أعترض على اللى ربنا كاتبهُ ل زمايلي ببارك للجميع بقلب أبيض ماب أقللش من مجهودهم ونجاحهم

وختم رسالتي أخر رسالة تتقالك ب إحترام ال جى حابقىّ عداني العيب

إحترم سنك إحترم نفسك إحترم انك عندك أسرة مايصحش

يبقى cv من بعد ما كان نجاحات يبقى خِناقات وسيرة سيئة

لإن ماحدش حايسكُت لك تانى على أى تجاوز