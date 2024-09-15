لبحث الأزمات الأخيرة.. مؤتمر طارئ لنقابة الموسيقيين (غدًا)

ياسر رشاد - القاهرة - ينعقد مؤتمر صحفي وإعلامي داخل نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، مساء غد، للبحث في الازمات الأخيرة التي طالت بعض نجوم الغناء، بجانب التطورات التي تشهدها النقابة.

ينعقد المؤتمر برئاسة مصطفى كامل في الخامسة مساءً في مقر النقابة بوسط البلد.

يبدأ المؤتمر بالاعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة الماليه الكبيرة التى حققتها نقابة الموسيقيين في أقل من عامين منذ تولي مصطفى كامل منصب النقيب العام ( بالأرقام والمستندات )

كما يتضمن إعلان الحقائق الكاملة لكافة الأمور العاصفة التى مرت بها النقابة خلال الأيام الماضية وإجابات واضحة ونارية على لسان النقيب العام من واقع الأحداث التى شغلت الرأى العام، ومنها أزمة الفنان محمد فؤاد و هيفاء وهبى، حسن شاكوش مع تونس وأخيرا سعد الصغير، وغيرها.

سوف يكون الحديث بكامل الصراحة والشفافية عن دور النقابة من تلك الاحداث التى طرأت على الساحة و مصارحة الجمعية العمومية للموسيقيين و الرأى العام

كما يعلن الفنان مصطفى كامل عن مفاجاه مدويه تخص بعض الأشخاص من حاملي تصاريح ( شعبة الأداء الصوتي ) ومفاجآت حول اختفاء وسرقه مضبطه اجتماعات مجلس اداره نقابه الموسيقيين. ويختتم الفنان مصطفى كامل النقيب العام. الموسيقيين المؤتمر بتلقي كافة أسئلة وإستفسارات الساده الإعلامين والصحفيين الحاضرين صرح بذلك طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابه الموسيقيين.