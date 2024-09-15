نادين نسيب نجيم تتمنى المشاركة في عمل مصري

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على توجيه رسالة شكر للنجمة غادة عبدالرازق بعد تهنئتها عن تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية وقرب احتفالها بالزواج.

أعربت نادين نسيب نجيم، عن سعادتها بكلام غادة عبدالرازق، خلال تصريحات صحفية، قائلة: "أنا اللي بقولها ألف مبروك جمالها ونجاحها المستمر وبشكرها جدًا".

عبّرت نادين عن سعادتها بالتكريم عن مسلسل 2024 وأكدت أنه خطوة مهمة بنجاحها وقالت " فخورة جدًا بالتكريم وبيعني لي كتير لأني تعبت جدًا في الدور ده وكتير أثر فيا".

كما تحدثت نادين نسيب نجيم، عن آخر ظهور تلفزيوني لها، معربة عن سعادتها بردود الفعل حول حلقتها في برنامج بيت السعد مع النجمين عمرو سعد وأحمد سعد خصوصا بعد تصدرهم التريند على موقع اكس أثناء عرض الحلقة .

وقالت نجيم أنها تتمنى التواجد في عمل مصري قريبا لأنها تحب النجوم المصرية مثل لبلبة، نبيلة عبيد، لبلبة ،نادية الجندي ،بوسي ولكن أكثر من عشقتها كانت سعاد حسني وأتمنى تقديم عمل من أعمالها .

نادين نسيب نجيم أفضل ممثلة عربية عن مسلسل 2024

حضرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 هذا العام، الذي أقيم أمس السبت 14 سبتمبر بأحد الفنادق الكبرى وظهرت نادين مرتدية فستانًا خطفت به الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء والفستان من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وحصلت نادين نجيم على جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل 2024 الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2024.

مسلسل 2024 مؤلف من 15 حلقة، ومن بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق على أحمد، كارمن لبس ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة «الصبّاح» وإخراج فيليب أسمر.