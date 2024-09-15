أحمد زاهر "أفضل ممثل" في عام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - جنى الفنان أحمد زاهر جائزة "التميز والإبداع" كأفضل ممثل في عام 2024 عن دور صلاح في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15، الذي أقيم أمس السبت بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

كان أحمد زاهر، تألق في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، محققًا نجاحًا ضخمًا من خلال شخصية «صلاح» في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وحصد وقتها إشادات واسعة من النقاد والجمهور.

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»:

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

أحداث مسلسل محارب:

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب:

يشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

من هو أحمد زاهر؟

ممثل مصري، من مواليد إبريل عام 1975، التحق بكلية التجارة إلا أنه تركها في العام الثالث للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه.

بدأ مشواره الفني من خلال مشهد صغير في مسلسل (ذئاب الجبل)، وهو لا يزال يدرس بالمرحلة الثانوية، ثم مر بمرحلة الانتشار التي قدم خلالها عددًا من الأدوار الصغيرة في حوالي 15 مسلسلًا تلفزيونيًا منها (بريق في السحاب) و(هارون الرشيد) و(أيام المنيرة) و(حديقة الشر)، و(خلف الأبواب المغلقة)، و(أحلام العمر)، كانت بدايته الحقيقية في مسلسل (الرجل الأخر) و(الحقيقة والسراب). شارك في أفلام (كلم ماما، هيما، هروب اضطراري).