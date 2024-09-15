مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يُكرّم الفنانة نيللي في نسخته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يُكرّم مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، فى نسخته السابعة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة نيللى، وذلك مع كوكبة من نجوم الفن من مصر وعدد من دول العالم، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وأكد المخرج أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم تكريم كوكبة من الفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية، وساهموا فى عمل حراك فنى طوال تاريخهم الفنى .

من جانبها أعربت الفنانة نيللى، عن سعادتها واختيارها للتكريم فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما في دورته السابعة، وقالت إن التكريم يشعرها بالحب والتقدير، مما يمنحها المزيد من القوة الدافعة للعطاء وحب الحياة.

يشار إلى أن الفنانة نيللى قدمت عددًا من المسرحيات الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «المدرسين والدروس الخصوصية، سوق الحلاوة، سندريلا والمدح، الدلوعة، العيال الطيبين، كباريه، عريس في أجازة، كما أنها قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بالإضافة إلى بطولة فوازير رمضان التى قدمت خلالها 13 عملًا، وكانت بدايتها عام 1975م مع المخرج فهمي عبد الحميد، كما حصلت على العديد من الجوائز و التكريمات، وكرمتها السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح في عام 2020 بدار القوات الجوية.