شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحري تغني لصاحب السعادة وتظهر بإطلالة مختلفة بتوقيع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة وعد البحري، كليب أغنيتها الجديدة "صاحب السعادة"، والذي تتعاون فيه مع المخرجة بتول عرفة، وظهرت وعد البحري بلوك جديد ومختلف وحرصت المخرجة بتول عرفة على أن تكون الأزياء التي ترتديها البحري ذات طابع أفريقي.

الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس وماستر عمرو عبد الفتاح ومدير التصوير حسين عسر ومن إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio .

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 ، كليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، إضافة إلى وكارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف ، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.



وعد البحري



وعد البحري من كليب صاحب السعادة