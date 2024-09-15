بفستان طويل.. صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة صبا مبارك، في أحدث ظهور لها من مهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم مساء أمس السبت.

ونشرت صبا، مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مظهري من ليلة أمس في مهرجان الفضائيات العربية، أنا أحب كل شيء معًا.

ظهرت صبا مبارك بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة.

ونالت الصور إعجاب نجوم الفن، أبرزهم آيتن عامر، التي علقت: "مبروك حبيبتي، وكتبت ريهام عبدالغفور: "يا حلوة أنتي.. مبروك"، لترد عليها: "أنتي حبيبتي يا فلة يا أحلى واحدة".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك فيلم "السرب" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة كلًا من مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وعدد من الفنانين، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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