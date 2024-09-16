شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس ماكافوي: كنت بديلا لـ خواكين فينيكس في بطولة فيلم Split والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جيمس ماكافوي أن بطولته لـ فيلم Split لم تتحقق إلا لأن زميله النجم العالمى خواكين فينيكس قرر الاعتذار عن بطولة العمل قبل أسبوعين من التصوير.

في حلقة جديدة من بودكاست Happy Sad Confused، الذى يقدمه المذيع جوش هورويتز كشف أن فينيكس كان من المقرر ان يقوم ببطولة فيلم Split الذى طرح في 2016، قبل أن يحل محله ماكافوي، الذي لعب الدور الرئيسي لشخصية كيفن، وهو رجل مضطرب يعاني من اضطراب الهوية الانفصامية.

صرح ماكافوي قائلا: " فينيكس ممثل مذهل، وأعتقد أنه كان سيقدم أداءً مختلفًا تمامًا عن الذي قدمته، وأعتقد أنه سيقدم أداءً لا يصدق".

وتابع ماكافوي قائلا:" أعتقد أن فينيكس قرر الاعتذار عن الدور قبل أسبوعين من بدء التصوير، وجاء اختيارى في اللحظة الأخيرة".



جيمس ماكافوي وخواكين فينيكس

كما كشف تقرير جديد نشر على موقع "nme"، عن أن النجم العالمى خواكين فينيكس انسحب من فيلم تود هاينز الرومانسي الجديد للمثليين قبل خمسة أيام فقط من بدء التصوير.

كان الفيلم الذى لم يستقر على اسمه بعد جاهزًا لبدء التصوير في جوادالاخارا بالمكسيك خلال الأيام المقبلة، لكن موقع Variety أكد أن فينيكس قد انسحب من العمل، حيث قال شخص مقرب من الفيلم إن فينيكس لم يشعر بالراحة.

عمل فينيكس على سيناريو الفيلم إلى جانب هاينز، المعروف بإخراج أفلام مثل Carol وI’m Not There وMay December وJon Raymond.

وأكدت التقرير أن العمل على الفيلم أصبح فى خطر بسبب إنسحاب فينيكس، لى الرغم من بيعه بالفعل لموزعين دوليين.

كما أشار التقرير أن طاقم الفيلم عاطل عن العمل مع توقع أن تتجاوز الخسائر سبعة أرقام.

وتشير تكهنات غير مؤكدة إلى أن قرار فينيكس مرتبط بالطبيعة التصويرية للمشاهد الجنسية في الفيلم. ولم يستجب فينيكس ولا هاينز لطلبات التعليق على التقارير.