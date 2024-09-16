شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، واشتهر بخفة دمه في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

قدم الفنان فؤاد المهندس الذى كان معجبا بالعملاق نجيب الريحانى وعمل فى بداياته بفرقته عشرات الأعمال المسرحية التى تعتبر علامات فى تاريخ المسرح والكوميديا ومنها: (السكرتير الفنى، أنا وهو وهى، سيدتى الجميلة، روحية اتخطفت، أنا فين وانتى فين، إنها حقا عائلة محترمة، سك على بناتك، هالة حبيبتى، علشان خاطر عيونك) وغيرها، وكون أشهر وأنجح دويتو فنى مع حبيبة عمره وزوجته الفنانة شويكار، كما قدم العديد من الأعمال السينمائية التى شاركته فيها شويكار، وحققت نجاحات كبيرة وعشقتها كل الأجيال ومنها: (اعترافات زوج، شنبو فى المصيدة، مطاردة غرامية، أرض النفاق، الراجل ده هيجننى، مستر إكس، فيفا زلاطة، أخطر رجل فى العالم، خمسة باب، خلى بالك من جيرانك، البيه البواب) وغيرها.



وكان الراحل فؤاد المهندس أحد أيقونات الإذاعة، حيث شارك فى بداياته بفرقة "ساعة لقلبك"، وقدّم البرنامج الإذاعى الشهير كلمتين وبس لأكثر من 30 عاما، كما قدّم أشهر المسلسلات الإذاعية التى رسخت فى أذهان الملايين من كل الأجيال، وخاصة فى شهر رمضان، وشاركته فيها شويكار وأصبحت من علامات الإذاعة المصرية فى رمضان.



وكان من أهم أعمال العملاق فؤاد المهندس التى ارتبطت بها أجيال عديدة "فوازير عمو فؤاد" التى قدمها للتلفزيون على مدار أكثر من 10 سنوات، خلال شهر رمضان، حتى اشتهر بلقب عمو فؤاد، وقبلها قدّم المهندس أشهر وأقوى الاسكتشات المرتبطة بشهر رمضان مع الفنانة شويكار، منها أغنية "الصيام مش كده"، والذى أصبح من أشهر الأعمال الفنية المرتبطة بشهر رمضان .