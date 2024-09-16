فن ومشاهير

جودي فوستر أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير في إيمي 2024

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القاهرة - سامية سيد - فازت النجمة العالمية جودي فوستر بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير خلال الحفل المقام حالياً على مسرح كوبيك في لوس أنجلوس الأمريكية، عن دورها في مسلسل TRUE DETECTIVE : NIGHT COUNTRY.


جودي فوستر

فيما حصد المخرج فريدريك إي أو توي، على جائزة أفضل مخرج عن مسلسله Shogun في حفل توزيع جوائز الإيمي -  Emmy، المقامة حاليا على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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