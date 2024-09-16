آنا سواي تفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي بحفل الإيمي الـ76

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القاهرة - سامية سيد - نجحت آنا سواي، في حصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في مسلسل Shogun خلال حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76 المقامة حالياً على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.



آنا سواي

فيما حصد المخرج فريدريك إي أو توي، على جائزة أفضل مخرج عن مسلسله Shogun في حفل توزيع جوائز الإيمي - Emmy، المقامة حاليا على مسرح بيكوك في لوس أنجلوس الأمريكية.