شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 130 عام على ميلاد شيخ الممثلين عبد الوارث عسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر مع ذكرى مرور 130 عاماً على ميلاد الفنان الكبير عبد الوارث عسر الذى زي النهارده عام 1894، وحقق شهرة كبيرة لا بفضل إجادته التمثيل فحسب وإنما لكونه معلماً تتلمذ على يديد أهم الفنانين الذين صاروا نجوماً فيما بعض مثلما رووا أنفسهم عن أستاذهم الذى علمهم فن الإلقاء وكيفية اتقان الألفاظ وإجادتها بما يتناسب مع طبيعة الشخصية.

عبد الوارث عسر قدم عدداً كبيراً من الأعمال الفنية والأفلام التي تم تصنيف أغلبها فى قائمة افضل 100 فيلم فى السينما ومنها:" شباب امرأة، الوسادة الخالية، لا تبكي يا حبيب العمر، المرأة التي غلبت الشيطان ، صراع فى الوادى ، البؤساء، الاستاذة فاطمة " ، ولم يكن مجرد ممثل مبدع فقط ، ولكنه كان أديبا وكاتبا ومعلما ومكتشفا لعدد كبير من نجوم الزمن الجميل ، فاستحق عن جدارة لقب شيخ الممثلين ومعلمهم.

آخر أفلام الرحل عبدالوارث عسر هو فيلم “لا عزاء للسيدات” عام ١٩٧٩ كما شارك في آخر حياته بمسلسل”أحلام الفتي الطائر” مع الفنان عادل إمام.

وكان الفنان الكبير عبدالوارث عسر محباً ووفياً لزوجته بشكل كبير وبعد وفاتها عام ١٩٧٩، حزن حزناً شديداً وأصابته غيبوبة حتى لحق بها ولقى ربه فى ٢٢ أبريل من عام ١٩٨٢ ، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع والعطاء.