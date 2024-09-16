شكرا لقرائتكم خبر عن رغم صراعها مع مرض متلازمة الشخص المتصلب.. سيلين ديون مستعدة لدخول علاقة حب والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجمة العالمية سيلين ديون لديها استعداد لدخول علاقة رومانسية بعد مرور سنوات على وفاة زوجها رينيه أنجيليل، ففي السابق، ذكرت مجلة Life & Style أن سيلين وافقت على السماح لأصدقائها بترتيب علاقات مع أشخاص مختلفين.

تم تأكيد هذه التقارير مؤخرًا من قبل أحد المصادر على In Touch Weekly، الذي قال: "لقد مرت ثماني سنوات منذ وفاة رينيه، وأولادها أصبحوا أكبر سنًا وأكثر استقلالية، وهي في حالة أفضل وتضع الخطط مرة أخرى لدخول علاقة رومانسية".

المغنية العالمية سيلين ديون المعروفة بصوتها القوي لديها ثلاثة أطفال مع زوجها الراحل رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016 بعد صراعه مع سرطان الحنجرة، وأبنائها هم: رينيه تشارلز، والتوأم نيلسون وإيدي.

وتابع المصدر: "الشيء الوحيد المفقود في حياتها هو الرومانسية.. تريد سيلين شخصًا في حياتها، وحتى لو كان مجرد رفقة وصداقة لطيفة".

وكما يعلم المعجبون، فإن سيلين تعاني حاليًا من حالة مناعة ذاتية نادرة تُعرف باسم متلازمة الشخص المتصلب (SPS)، لكنها "لا تزال تشعر أن لديها الطاقة اللازمة للحفاظ على علاقة ذات معنى أكبر"، حسبما أعلن المصدر المقرب.

وقال المصدر: "كان رينيه هو كل شيء بالنسبة لها، لكنها تعلم أنه لا يريدها أن تكون وحيدة"، وأضاف أنه سيكون من الجميل أن يكون لديها شخص مميز لتناول العشاء معه.